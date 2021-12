Klingbeil-Nachfolge Kevin Kühnert soll SPD-Generalsekretär werden

Der Vorschlag soll demnach am Freitag von Präsidium und Parteivorstand beschlossen werden. Gewählt wird die neue Parteispitze am 11. Dezember auf einem Parteitag. Kühnert, der neu in den Bundestag einzog, galt bereits zuvor als Favorit für den Posten des Parteimanagers. Der 32-Jährige ist ein enger Vertrauter Klingbeils - obwohl er als Juso-Chef 2017 lautstark gegen eine Koalition mit der Union rebellierte. Kühnert ist seit zwei Jahren einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden, der im Hintergrund maßgeblich dazu beigetragen hatte, dass Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken vor zwei Jahren in einer Urabstimmung an die Spitze der Partei gewählt wurden.



Mehr zum Thema: Saskia Esken und Lars Klingbeil werden wohl das neue Führungsduo der SPD. Wofür steht die Doppelspitze? Jedenfalls nicht für ökonomische Impulse.