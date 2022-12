Klinik-Notlage Städtetag bittet Ärzte um längere Öffnungszeiten

21. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Patienten im Wartezimmer einer Stuttgarter Arztpraxis. Bild: Bild: dpa

Der Deutsche Städtetag hat angesichts der Überfüllung von Kliniken an die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte appelliert, ihre Praxen länger geöffnet zu halten. „Bitte prüfen Sie, Ihre Praxen auch noch nach 18.00 Uhr, am Samstag und Sonntag und an den Feiertagen offen zu halten”, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy den Zeitungen der Funke Mediengruppe.