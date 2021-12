Kliniken am Limit Verlegung von Intensivpatienten: Streit um Kostenübernahme

Jan-Thorsten Gräsner hat das in den vergangenen Tagen immer wieder erlebt. „Ein Arzt, ein Notfallsanitäter, ein Fahrer beziehungsweise ein bis zwei Piloten sind die Mindestanforderung für den reinen Transport“, sagt der Chef der Rettungs- und Notfallmedizin an der Uniklinik Kiel. Gräsner koordiniert die Verlegungen von Intensivpatienten im Rahmen des deutschlandweiten Kleeblatt-Systems: Gut 50 akut gefährdete, aber transportfähige Menschen sind in der vergangenen Woche in andere Bundesländer gebracht worden, weil viele Intensivstationen in Ost- und Süddeutschland überlastet sind.