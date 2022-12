Klinikmisere und Medikamentenkrise Warum sich Kinder-Stationen häufig schlicht nicht rechnen

„An unserer Klinik klappt das gut. Es gibt aber auch Kliniken, die damit nicht so viel Erfahrung haben und das nicht leisten können. Das bedeutet, dass in Europa jetzt und in nächster Zeit sicherlich einige Kinder sterben, weil es an geeigneten Kathetern fehlt.“ Bei anderen speziellen Medizinprodukten für Kinder sehe es oft ähnlich aus, berichten Mediziner.