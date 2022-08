Klischee des herzlosen Liberalen Christian Lindner gefährdet die neue FDP

Doch das Kalkül könnte gerade nicht aufgehen. In Nordrhein-Westfalen verloren die Liberalen zwar auch bei den unter 30-Jährigen an Zustimmung. Mit fast 13 Prozent holten sie bei der Wahl in der Altersgruppe allerdings prozentual mehr als doppelt so viel wie in der Gesamtwählerschaft. Junge FDP-Wähler und -Wählerinnen treiben Themen um wie technologischer Fortschritt (zum Beispiel gegen den Klimawandel), ein stabiles Rentensystem (mit der Aktienrente), ein digitaler Neustart. Das sollte Lindner nicht vergessen, wenn er sich innerhalb der Ampelkoalition profilieren will.



