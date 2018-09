Knallharter Bericht Bundesrechnungshof beurteilt Energiewende als „mangelhaft“

Scharf kritisieren die Beamten sowohl die Steuerung wie auch die Koordinierung der Energiewende. „Allein im Bundeswirtschaftsministerium sind 34 Referate in vier Abteilungen damit befasst, die Energiewende umzusetzen. Dazu sind weitere Bundesministerien und alle Länder an der Umsetzung der Energiewende beteiligt.“ Dennoch habe das Ministerium nicht festgelegt, was die Koordination der Energiewende umfasst. „Es bleibt ein wesentliches Versäumnis, dass das Bundeswirtschaftsministerium, nicht bestimmt hat und nicht bestimmen will, was es tun muss, um die Ziele der Energiewende nachweisbar und auf wirtschaftliche Weise zu erreichen“, heißt es in dem Bericht der der WirtschaftsWoche vorliegt. Für besonders wichtige Ziele wie die sichere Stromversorgung und bezahlbare Energiepreise gebe es im Berliner Ministerium keine quantitativen Zielgrößen und auch keine Messwerte. Aber solange es diese nicht gäbe, wäre auch eine wirksame Steuerung der Energiewende nicht möglich.