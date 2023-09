Knapper Wohnraum in Berlin Wohnungsvergabe nach Haushaltsgröße: „Ich halte das rechtlich für problematisch“

Die Aufregung in Berlin war groß: Laut Berichten des „Tagesspiegels“ plant der Berliner Senat in einem Entwurf neue Vorgaben in der Wohnungsvergabe für die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und der Berlinovo. So solle künftig nur „ein Wohnraum pro haushaltsangehöriger Person“ vergeben werden. Heißt übersetzt: Singles dürfen nur noch Ein-Zimmer-Wohnungen mieten, Pärchen bekämen zwei Zimmer. Zwar war der Entwurf nur wenige Stunden später vom Tisch, trotzdem plane der Senat „ein angemessenes Verhältnis zwischen Familien- und Wohnungsgröße“, so der „Tagesspiegel“ weiter.