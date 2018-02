Christdemokraten, lest Ludwig Erhard!

In der CDU spricht man von der Notwendigkeit, ein neues Grundsatzprogramm zu schreiben. Das aktuelle, noch gültige ist wahrlich kein bedeutsames Dokument der deutschen Parteiengeschichte. Ein gewisser Ronald Pofalla, damals Generalsekretär, hat es 2007 verfasst. Wer darin so etwas wie eine grundsätzliche Orientierung über die politischen und ökonomischen Ordnungsvorstellungen der CDU sucht, sucht vergeblich. Denn es will, wie der frühere Handelsblatt-Chefredakteur Bernd Ziesemer damals schrieb, „in Wahrheit nichts sagen“.