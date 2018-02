Und was die wirtschaftspolitischen Grundsätze angeht: Zitiert nicht nur, wie jüngst die Kanzlerin, immerfort den Namen Ludwig Erhard, sondern lest, was er dachte und wollte! Nehmt ihn ernst, statt ihn zum Götzen des Wirtschaftswunders zu verklären. Erhards Vermächtnis waren die „Maßhalte-Appelle“, für die er in den kurzen Jahren seiner Kanzlerschaft von wachstumsfetischistischen Ökonomen und Politikern verlacht wurde. Nichts fehlt in der deutschen Politik seit jenen Zeiten so sehr wie ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der Selbstbeschränkung des Staates - und im weiteren Sinne der „Wirtschaft“.