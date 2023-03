Koalition Berlin: Verhandlungen von CDU und SPD vor Abschluss

31. März 2023 | Quelle: dpa

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin und CDU-Landeschef Kai Wegner im Berliner Abgeordnetenhaus. Bild: Bild: dpa

Die Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin sind rund drei Wochen nach ihrem Beginn auf der Zielgeraden. Der CDU-Landesvorsitzende und voraussichtlich neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner kündigte am Freitagvormittag an, die Beratungen in den Arbeitsgruppen im Tagesverlauf abzuschließen. „Damit sind wir voll im Plan”, sagte er vor Journalisten. „Wir werden Ihnen am 3. April einen fertigen Koalitionsvertrag vorstellen.”