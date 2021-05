Koalition einig bei Frauenquote „Das ist ein historischer Durchbruch“

Die in der Koalition lange umstrittene Frauenquote für die Vorstände von knapp 70 großen Unternehmen in Deutschland soll noch vor der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden. Die Fraktionsspitzen von Union und SPD verständigten sich auf letzte Details der Regelung, mit der erstmals eine Mindestbeteiligung von Frauen in Unternehmensvorständen vorgeschrieben wird. „Die erste Quote für die Vorstände der Wirtschaft kommt“, sagte SPD-Vizefraktionschefin Katja Mast am Freitag, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. „Das ist ein historischer Durchbruch.“ Ihre Unions-Kollegin Nadine Schön verwies auf weitere neue Regeln. „Vorständinnen erhalten künftig einen Anspruch auf Mutterschutz entsprechend der gesetzlichen Mutterschutzfristen“, sagte Schön zu Reuters.