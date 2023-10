Koalition: „Merz wird niemals Vizekanzler unter Scholz“

Allerdings sieht man die Avancen des CSU-Vorsitzenden an die SPD in der großen Schwesterpartei äußerst skeptisch. Die schmallippigen Äußerungen aus der CDU lassen darauf schließen, dass der Vorstoß von Söder in keiner Weise abgestimmt war. Im Gegenteil sorgte es sogar für Verärgerung, dass Söder in seinen Bemerkungen angedeutet hatte, CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz könnte bereit sein, in einer Großen Koalition ein Ministeramt sowie die Position des Vizekanzlers unter Scholz zu übernehmen. Auf diese Weise, so wird vor allen Dingen in SPD-Kreisen insinuiert, könne Merz mit dem Eintritt in die Regierung die Position des Vizekanzlers nicht mehr genommen werden. Außerdem zeige der CDU-Chef damit staatspolitische Verantwortung. Dabei schwingt aber zumindest bei den Sozialdemokraten die strategische Überlegung mit, dass dann bei der nächsten Wahl in einem Duell Scholz gegen Merz der amtierende Kanzler die besseren Chancen haben könnte.