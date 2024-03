Koalition: Scholz, Habeck und Lindner beschwören Ampel-Einheit

Dass Habeck und Lindner an der SPD-Veranstaltung teilnahmen, galt dennoch als Signal für eine gewünschte bessere Zusammenarbeit – ebenso wie der Auftritt von Kanzler Scholz am Dienstagnachmittag in der FDP-Bundestagsfraktion. Zuletzt litt die Ampel-Zusammenarbeit unter erheblichen Spannungen zwischen SPD, Grünen und FDP. In Umfragen erreichen die drei Parteien zusammen nur noch den Wert der Union.