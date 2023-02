Koalition Streit um Verkehr: FDP-Fraktionschef mit „Geduld am Ende”

09. Februar 2023 | Quelle: dpa

Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Bild: Bild: dpa

Die FDP zeigt sich im Dauerstreit mit den Grünen um schnellere Planungsverfahren im Verkehr zunehmend genervt. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Die Grünen haben in den Koalitionsverhandlungen zugestimmt, dass wir im ersten Regierungsjahr die notwendigen Entscheidungen zur Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben treffen. Langsam bin ich offen gestanden mit meiner Geduld am Ende.”