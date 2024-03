Koalitionen Söder: „Grüne haben lange Auszeit verdient”

24. März 2024 | Quelle: dpa

Markus Söder hatte sich abermals klar gegen Schwarz-Grün im Bund nach der nächsten Bundestagswahl ausgesprochen. Bild: Bild: dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seine Absage an ein schwarz-grünes Bündnis im Bund erneuert. Als einen Grund nannte er die Migrationspolitik. „Für viele Deutsche ist Migration die zentrale Frage und dann ist Schwarz-Grün an der Stelle das falsche Signal und auch ehrlicherweise die falsche Koalition”, sagte Söder der „Bild am Sonntag”.