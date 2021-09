Koalitionsbildung Der Weg der Grünen zur Union ist kürzer als der Weg der FDP zur SPD

Lindner hofft nicht ohne Grund darauf, mit Habeck einen zugänglichen Gesprächspartner zu finden. Der im grünen Kandidatenduell Unterlegene hat im Wahlkampf seinen Frust unterdrückt und loyal zu Baerbock gestanden – auch als sie Fehler in Serie produzierte. Jetzt aber, nach den geplatzten Träumen vom grünen Kanzlerinnenamt und Baerbocks Niederlage, beansprucht Habeck zu Recht seine Führungsrolle in der Partei zurück. Und die wird in den kommenden Wochen und Monaten darin bestehen, die Grünen in eine Koalition zu führen, in der sie ihr Programm so gut es eben geht durchsetzen können.