Koalitionsbildung Söder: Union ist nicht auf Umgang mit Grünen vorbereitet

Söder betonte, die nächste Bundestagswahl werde sich „unter vielen Gesichtspunkten“ von denen in den vergangenen 15 Jahren unterscheiden. „Ich fände es schade, wenn man in eine Wahl stolpern würde, ohne sich grundlegende Gedanken zu machen, wie es weitergeht, was unser Land braucht und vielleicht auch hineinhören in die Bevölkerung.“