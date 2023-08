Koalitionseklat Wie im Kindergarten

Das Ganze erinnert in seiner banalen Motivlage an den Kampf der Kleinsten im Sandkasten des Kindergartens: Nimmst du mir mein Schäufelchen weg, nehme ich dir deins weg. Der Kindergärtner (hier wäre gendern sinnlos) in Gestalt des Kanzlers steht ratlos daneben – unfähig das Gezerre und Geschrei zu beenden. In der Pädagogik nennt man das wohl Erziehungsversagen, in der Politik Autoritätsverlust. Dabei hat es zuvor nicht an Bemühungen gemangelt, einen Kompromiss zu finden. Lindner ließ sich Teile seines Gesetzes von SPD und Grünen herausverhandeln, obwohl das Konjunkturpaket des FDP-Chefs ohnehin schon auf Miniaturformat geschrumpft worden war.