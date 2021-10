Koalitionsgespräche Maschinenbau fordert Außenwirtschaftsminister

Deutschlands Paradebranche fürchtet um ihren Spitzenplatz in der Exportstatistik. Zur Sicherung der Exporterfolge in einem von Pandemie und wachsenden Spannungen geprägtem internationalem Umfeld fordern die deutschen Maschinenbauer deshalb eine zielgerichtete deutsche Außenwirtschaftspolitik. Deutschland sei „eines der wenigen Länder, das die Kompetenzen für die Außenwirtschaft nicht in einem Handels- oder Außenwirtschaftsministerium bündelt“, heißt es in einem Papier des Verband Deutscher Maschinen und Anlagebau (VDMA), in dem zum Beginn der Koalitionssondierungen politische Anforderungen formuliert werden.