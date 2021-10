Koalitionspoker Grün-gelbe Sorgen vor einem Ausfall der Union

Allein schon deswegen geht bei den öffentlich so selbstbewussten zwei Juniorpartnern, die zuerst untereinander sondierten, eine gewisse Sorge um: dass die Union im Machtpoker ausfiele und in der Folge weniger der eigenen Herzensanliegen in einen Koalitionsvertrag Eingang fänden könnten. Anders gesagt: Kippt Armin Laschet, könnte Scholz am Ende brutal durchverhandeln.



Ein Liberaler aus dem engeren Führungskreis sagt: „Die Jungen bei uns können sich die Ampel sehr gut vorstellen, die Älteren weniger. Das ist eine Generationenfrage.“ Die Jüngeren stünden den Grünen kulturell näher. Am Ende sprächen die Nachwuchsleute ein ähnliches Publikum an, bürgerlich-liberale Menschen, die in Großstädten lebten – oft seien Wähler von Grünen und FDP sogar in denselben Familien zu finden.