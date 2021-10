Koalitionssondierung Das ist die Bilanz der Ampel*

Kein Wunder, dass die CDU-Opposition die Koalition aus SPD, FDP und Grünen weder lobt noch als bundesweit nachahmenswert erachtet. „Die Ampel in Rheinland-Pfalz regiert mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das Land ist leider weit weg von einem wirtschaftlichen Spitzenplatz, genau gesagt liegen wir weit hinten“, sagt Christian Baldauf, CDU-Fraktionschef im Landtag und noch im Frühjahr Dreyer bei der Wahl unterlegen.



Bereits seit Ende 2018 befände sich das Land in der Rezession, gibt Baldauf zu bedenken, nur zwei Prozent aller Gründungen erfolgten in Rheinland-Pfalz, was auch an einer schlecht ausgestatteten Hochschullandschaft läge. Die Ampel-Koalition habe außerdem „nichts gegen die wachsende Verschuldung getan: Von den 20 am meisten verschuldeten Kreisen und Städten in Deutschland befinden sich elf in Rheinland-Pfalz“. Und für den Neubau von Straßen seien gerade einmal 15 Millionen vorgesehen, „für ein Industrieland ist das verheerend“.