Koalitionsstreit Umfrage: AfD inzwischen knapp hinter Union

22. Juli 2023 | Quelle: dpa

Die AfD kann sich über hohe Umfragewerte freuen. Bild: Bild: dpa

Die AfD liegt in einer Wahlumfrage bundesweit bei 22 Prozent der Stimmen und damit nur noch vier Prozentpunkte hinter der Union. Damit legte die AfD in der wöchentlichen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild am Sonntag” um zwei Punkte zu. In den Umfragen der anderen großen Institute hatte sie in der vergangenen Woche ebenfalls noch bei 20 Prozent gelegen.