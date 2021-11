Koalitionsverhandlungen 160 Milliarden Euro für die nächste Regierung – ohne Steuererhöhung

Apropos Steuerhinterziehung: Die großen Skandale um Cum-Ex- und Cum-Cum-Deals hat die Politik nicht wirklich mit Elan aufarbeiten wollen. Bei Cum-Ex, also der mehrfachen Erstattung von einmal gezahlten Kapitalertragsteuern, ist die Justiz mühsam dabei, die alten Fälle abzuarbeiten. Hilfe von der Politik? Weitgehend Fehlanzeige. Dabei könnten die zuständigen Staatsanwaltschaften dringend mehr Personal gebrauchen, sagt Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende. Lohnend wäre es allemal. Die Cum-Ex-Tricks haben den Fiskus schätzungsweise um zehn Milliarden Euro in Deutschland geprellt. Bei Cum-Cum, wo ausländische Investoren um den Dividendenstichtag ihre Aktienpakete kurzzeitig an hiesige Finanzinstitute zum Schein verkauften und so die Kapitalertragsteuer umgingen (weil deutsche institutionelle Anleger sie erstattet bekommen), liegt der Schaden wohl bei 28 bis 36 Milliarden Euro. Nur, ernsthafte Bemühungen um eine Rückforderung der erstatteten Steuern gibt es nicht. Zwischenfazit: Gut 40 Milliarden Euro könnte der Staat bei einer konsequenten Aufarbeitung der Dividendensteuerskandale eintreiben. Zusammen mit den 80 Milliarden beim Online- und Kassenbetrug wäre man bei 120 Milliarden Euro.