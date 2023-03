Koalitionsverhandlungen Franziska Giffey: „Man muss immer die Alternativen abwägen”

03. März 2023 | Quelle: dpa

Regierende Bürgermeisterin von Berlin und Vorsitzende der Hauptstadt-SPD: Franziska Giffey. Bild: Bild: dpa

In Berlin stehen die Zeichen auf Schwarz-Rot: Der SPD-Landesvorstand hatte sich am Mittwoch für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU entschieden, der CDU-Landesvorstand votierte am Donnerstag einstimmig für solche Gespräche. Sollten beide Parteien zusammenkommen, müsste die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey das Rote Rathaus verlassen, in das sie erst im Dezember 2021 eingezogen war. Sie steht aber für ein Amt als Senatorin in der neuen Landesregierung zur Verfügung. Wie es nun weitergeht, erklärt die SPD-Landesvorsitzende im Interview der Deutschen Presse-Agentur.