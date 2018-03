Köhler-Nachfolge: Wulff soll neuer Bundespräsident werden

Die Spitzen von CDU, CSU und FDP waren einmütig für Wulff. Gegen von der Leyen sprachen Widerstände in der Union - vor allem aus Baden-Württemberg - und das Problem, die Arbeitsministerin zu ersetzen. Wulff steht in den Augen vieler Koalitionäre für Schwarz- Gelb und hat politische Erfahrung. Wulff sagte gestern Abend nach einem Treffen von Kanzlerin Merkel mit den Unions-Regierungschefs, er freue sich sehr, dass seine Kandidatur so freundlich aufgenommen worden sei von den Ministerpräsidenten. Er werde sehr verantwortlich mit der Aufgabe des Kandidaten umgehen. Er habe am Donnerstagnachmittag davon erfahren, dass sich die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und FDP auf seine Kandidatur verständigt hätten. „Jetzt hoffe ich, dass es am 30. Juni zu einer Mehrheit in der Bundesversammlung kommt.“ Bis dahin werde er sich sehr darum bemühen, dass es ein breites Votum gebe, sagte Wulff.