Kohle Der Kohleausstieg droht zum Milliardengrab zu werden

Nun können die Menschen in den betroffenen Kohleregionen weder etwas für den teuren Kohleausstieg noch für dessen planwirtschaftliche Umsetzung. Im Gegenteil: Insbesondere in der Lausitz, die wie keine andere Region von der Kohle abhängt, zittern nun tausende Menschen um ihre Jobs. Hier gilt es nun Schadensbegrenzung zu betreiben und die betroffenen Menschen in den Regionen nicht im Stich zu lassen.