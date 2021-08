Kohleausstieg Diese Studie zeigt, wie irrational die Klimapolitik der Bundesregierung ist

„Mit steigenden Anteilen der Windenergie im Norden steigt der Druck, die Netze auszubauen, um den Strom in den Süden des Landes zu transportieren“, sagt Grimm. Doch der Netzausbau ist teuer. Deswegen tüftelt die Politik schon seit Längerem an Ansätzen, die auf eine bessere regionale Verteilung der Grünstrom-Anlagen abzielen. So gibt es Pläne, den Unternehmen eine höhere Förderung an unattraktiven Standorten zu bieten. Für Windparks in windarmen Regionen fällt der Zuschuss dann höher aus als an Standorten mit guten Windverhältnissen. Der Staat fördert damit jedoch wirtschaftlich irrationales Verhalten, Unternehmen mit schlechter Standortwahl werden belohnt. „Man gleicht Nachteile des Standorts aus, ohne die Frage zu stellen, wie sinnvoll es ist, dort überhaupt Kapazitäten zu installieren“, kritisiert Grimm. Es sei „völlig unklar, ob die Anlage am schlechten Standort Vorteile ergibt, die die Nachteile des Standorts aufwiegen – zum Beispiel geringere Notwendigkeiten für den Netzausbau.“