Kohleausstieg Diese Studie zeigt, wie irrational die Klimapolitik der Bundesregierung ist

„Ein CO2-Preis würde zur umgekehrten Reihenfolge der Abschaltung von Stein- und Braunkohlekraftwerken führen im Vergleich zum deutschen Kohleausstieg“, kritisiert Grimm. Der Grund dafür liegt in der durch die CO2-Bepreisung veränderten Kostenstruktur: Braunkohlekraftwerke stoßen pro erzeugter Megawattstunde Strom deutlich mehr CO2 aus als alle anderen Kraftwerkstypen. Steigt der CO2-Preis, so wird die Stromproduktion aus Braunkohle also relativ teurer als die aus Steinkohle, Gas oder Blockheizkraftwerken. Das wiederum ändert die Reihenfolge, in der die Kraftwerke zum Einsatz kommen, um ihren Strom ins Netz einzuspeisen. Sie wird durch die Grenzkosten der Stromerzeugung bestimmt, zu denen auch die Kosten für die CO2-Emissionen zählen – je teurer die Erzeugung, desto später kommt das Kraftwerk zum Zug. Die braunkohlebefeuerten Generatoren werden also immer weniger rentabel, während weniger emissionsintensive gasbetriebene Kraftwerke ihren Strom eher loswerden.