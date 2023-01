Kohleausstieg: Habecks Ostbotschaft spaltet

Hört 2030 mit der Kohle auf statt erst 2038! Das war die Knallerbotschaft, die Wirtschaftsminister Robert Habeck zu Jahresbeginn gen Osten gesendet hat, an die Regierungschef in Brandenburg und Sachsen, aber auch an den Kohleverstromer LEAG mit Tagebauen und Kraftwerken in der Lausitz. Wegen der Preise für Zertifikate werde sich das Geschäft dann ohnehin nicht mehr rechnen. Versöhnlich, sagte er, per „ordre de mufti“ werde nichts entschieden, ein Konsens sei nötig.