Kohleausstieg: Können neue Ämter die Lausitz retten?

Wie geht es den Regionen? Wie den Menschen dort? Und was brauchen sie, um Arbeit und gute Lebensbedingungen zu finden? Die Fragen stellte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), als sie Ende Mai in Cottbus eine neue Zweigstelle des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) eröffnete. Das Zentrum ist Teil der Pläne des Bundes, in den gebeutelten Braunkohlerevieren 5000 Stellen in Behörden und Einrichtungen zu schaffen – und so die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen in ihrem Strukturwandel zu unterstützen. Mit neuen Jobs - und kaufkräftigen Zuzüglern.