Kohleausstieg Kohlekommission will Bericht spätestens Anfang Februar vorlegen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat sich trotz möglicher Verzögerungen in der Kohlekommission zuversichtlich gezeigt, dass ein Kompromiss zum Kohleausstieg gelingen wird. Sie habe immer wieder gesagt, dass sowohl der Strukturwandel in den betroffenen Regionen als auch der Fahrplan für das Ende der Kohlestrom-Produktion geklärt werden müssten, sagte Schulze am Montag in Berlin. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Kommission das auch schafft, dass beides auf den Weg gebracht wird.“