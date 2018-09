Kohlekommission „Keinerlei Vorfestlegungen“ zum Kohleausstieg

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellte der Mitteilung zufolge in der Sitzung ebenfalls klar, dass es „keine Festlegungen innerhalb der Bundesregierung gebe, die den Ergebnissen der Kommission vorgreifen würden“. Er schaute am Dienstag bei der Sitzung vorbei - anders als Pofalla, der wegen andere Termine abgesagt hatte. Altmaier betonte erneut, dass erst über den Strukturwandel in den Kohleregionen gesprochen werden solle, dann über „die klimapolitischen Fragen“, also die Jahreszahlen, zu denen Kraftwerke vom Netz gehen sollen.