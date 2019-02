 Kohlekommission: Kohle-Strukturhilfen – Bund gibt laut Laschet „verbindliche Zusage“

NiederzierDer Bund will den Ländern nach Aussage von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die von der Kohlekommission vorgeschlagenen Hilfen für den Strukturwandel zukommen lassen. Er habe den RWE-Tagebaubeschäftigten bei einer Betriebsversammlung berichten können, „dass es jetzt die verbindliche Zusage des Bundes gab, die es bis gestern nicht gab, dass der Kommissionsbericht in allen seinen Teilen umgesetzt wird“, sagte Laschet am Freitag im Tagebau Hambach.