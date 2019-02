 Kohlekommission: Umweltverbände drohen mit Ausstieg aus Kohlekompromiss

BerlinDie Umweltverbände aus der Kohlekommission verlangen bis 2022 das Aus für die ältesten Kraftwerke in Westdeutschland und drohen andernfalls mit einem Ausstieg aus dem Kohlekompromiss. Blöcke mit einer Leistung von drei Gigawatt in Niederaußem und Neurath in Nordrhein-Westfalen müssten ab 2020 abgeschaltet werden, verlangten Greenpeace, BUND und der Deutsche Naturschutzring am Montag in Berlin.