Kohleproteste Letztes Gebäude in Lützerath abgerissen

19. Januar 2023 | Quelle: dpa

In Lützerath steht kein Haus mehr. Bild: Bild: dpa

In Lützerath am Rande des rheinischen Braunkohletagebaus ist am Donnerstag das letzte Haus abgerissen worden. Das teilte der Energiekonzern RWE mit. Man werde aber noch wochenlang mit dem Rückbau der Keller, der Straßen, der Kanäle und der Leitungen zu tun haben, betonte ein Sprecher.