Kombination von Impfstoffen Erst AstraZeneca, dann Moderna: Warum Merkels Impfmix nicht ungewöhnlich ist

Schade für diejenigen, die den Termin im Impfzentrum gerne bekommen hätten.

Allerdings, zumal wir in den Hausarztpraxen gerade vorwiegend mit Zweitimpfungen beschäftigt sind. Umso wichtiger ist es, dass wir mehr Impfstoff für Erstimpfungen bekommen – denn gerade jetzt müssen wir aufpassen, den Schwung nicht zu verlieren. Jetzt, wenn die Ferien in vielen Ländern vor der Tür stehen oder schon begonnen haben wie in Hamburg, droht eine Verlangsamung. Das aber wäre fatal für den Erfolg der Impfkampagne. Wer heute seine erste Impfung bekommt, bekommt die zweite dann in rund sechs Wochen – da ist der Sommer schon fast rum...