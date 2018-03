Kommentar: Seehofers Gesellschaftsbild ist nicht heimatlich, sondern rückschrittlich

Und sich selbst will er nach seinem Abtritt als bayerischer Ministerpräsident wieder in den Vordergrund spielen. Dass er mit seiner Islam-Debatte seinem Erzrivalen Markus Söder ausgerechnet an jenem Tag die Show stiehlt, an dem dieser sein Erbe in Bayern antritt, dürfte Seehofer als besonders genugtuend empfinden.