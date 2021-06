Kommentar Trendwende: Für die CDU geht es wieder bergauf

Wenn man die Umfragen heranzieht, die vor der Wahl in Sachsen-Anhalt verbreitet wurden, dann ist das tatsächliche Ergebnis auf den ersten Blick erfreulich. Die AfD hat es nicht geschafft, die stärkste Partei im „Land der Frühaufsteher“ zu werden, wie manche Demoskopen bereits orakelt hatten. Aber die 22,7 Prozent, die nach der ersten Hochrechnung bei den Rechtspopulisten zu Buche schlagen, zeigen deutlich, wie schlecht die Stimmung im Land immer noch ist. Jeder fünfte Wähler nutzt die Abstimmung über den Landtag in Magdeburg zum Protest oder – was noch schlimmer ist – er glaubt tatsächlich, dass die AfD dazu beitragen kann, die im Land vorhandenen Probleme zu lösen.