Kommentar Von wegen Deutschland-Tempo: Zahlt endlich die Energiepauschale an Studierende aus!

Fünf Monate. So lange bräuchte man in etwa, um von Düsseldorf bis Marrakesch zu wandern. Oder, im Falle der deutschen Politik: um ein Portal für eine Hilfszahlung an Studierende aufzusetzen – das immer noch nicht funktioniert. Medienberichten zufolge soll die Auszahlung über die Seite „einmalzahlung200.de“ erfolgen. Doch steht das Online-Portal? Fehlanzeige.