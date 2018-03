Kommentar zu Müllers Hartz-IV-Vorstoß: Staatsdienst für alle hat bereits in der DDR nicht funktioniert

Als Chef der Länderkammer will Müller mit seinem Vorstoß bundespolitische Akzente setzen. Hoffentlich hört ihm niemand zu. Denn Ziel muss bleiben, Arbeitslose in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und sie so aus der Abhängigkeit vom Staat zu lösen. Ziel kann nicht sein, die Sozialleistungen, die sie heute bekommen, einfach in Lohnzahlungen im Staatsdienst umzuwandeln und Arbeitslose so auf Dauer zu Empfängern von Transferzahlungen zu machen. Auch wenn diese dann als Lohn geadelt werden.