Kommerzialisierung des Reisens Wie das Reisen vom Luxusgut zur Massenware wurde

Am Münchener Flughafen konnten wir jüngst eine der Auswirkungen betrachten: Ein kleiner Fehler im System führte zu gigantischem Chaos – die Abfertigungsmaschinen laufen an den Knotenpunkten auf Hochtouren, nahe der Überforderung. Glauben Sie, dass es noch lange so weitergehen kann, insbesondere im Hinblick auf die Umweltschäden durch Flugreisen?

Mit dem Massentourismus hat das Fliegen fantastische Dimensionen angenommen, das exklusive Flair ist dahin. Das grüne Bildungsmilieu beklagt denn auch gerne die Zunahme der Flugreisen, nicht ganz zu Unrecht. Allerdings ist diese Haltung verlogen, denn diese Schicht ist es, die am meisten fliegt und den größten ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Die fliegen nach Sri Lanka in den Urlaub und leben dann dort in einem Nullenergiehaus. Solche Menschen werden sich ihren Spaß an Fernreisen nicht kaputt machen lassen – und gleichzeitig auf die vermeintlich primitiven Touristen herabblicken, die nur nach „Malle“ zur „Schinkenstraße“ reisen. Dabei ist das allemal ökologischer als ein Trip nach Sri Lanka, egal wo man da haust. Ich glaube nicht, dass unsere jetzige Art des Reisens ewig so weitergeht, aber das dürfte eher von unvorhersehbaren Entwicklungen abhängen. Stiege beispielsweise langfristig der Kerosinpreis, würde das Fliegen wieder deutlich teurer und exklusiver. Vielleicht wird die Bahn dann wieder das Reisemittel der Wahl – und auch das derzeit so gescholtene Auto.