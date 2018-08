Kommerzialisierung des Reisens Wie das Reisen vom Luxusgut zur Massenware wurde

Konnten sich damit auch die einfachen Menschen Reisen leisten? Die waren ja bis dato vom Tourismus ausgeschlossen.

Das behauptete zumindest die Propaganda. Zwar schickte KdF bis zum Kriegsbeginn sieben Millionen „Volksgenossen“ auf Urlaubsreise und weitere 36 Millionen auf Wochenendfahrt, darunter viele aus unteren Schichten, dennoch gelang damit noch kein sozialer Durchbruch. Weiterhin blieb die Urlaubsreise letztlich eine Sache der „besseren Leute“ – gegenüber der Kaiserzeit war das kein fundamentaler Fortschritt. Was KdF leistete, war es, den Wunsch zu reisen in die Köpfe der Deutschen zu pflanzen. Weite Teile der Bevölkerung wären vorher niemals auf die Idee gekommen, dass sie Urlaub machen könnten. KdF war quasi eine riesige Wunschmaschine. In anderen europäischen Ländern gab es übrigens ähnliche Entwicklungen – das war nichts, was nur den Nazis in den Sinn kam.