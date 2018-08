Kommerzialisierung des Reisens Wie das Reisen vom Luxusgut zur Massenware wurde

Herr Spode, seit wann reist der Mensch – nicht im Sinne von Wanderungsbewegungen, sondern um des Reisens willens?

Die Reise als Selbstzweck taucht erstmals in der Antike auf, vor allem in der Römischen Kaiserzeit. Die Römer schufen den Cursus publicus, ein fantastisches System, das hunderttausend Straßen- und Schifffahrtskilometer umfasste. Dieses System war allerdings nur für Funktionsträger gedacht, nötig war eine Art Erlaubnisschein. Teile dieses Systems befahren wir bis heute mit dem Auto, etwa die Via Appia in Rom. Das Straßensystem und die innere Sicherheit, die die Pax Augusta gewährte, machten das Reisen so komfortabel, dass reiche Menschen erstmals bloß zum Vergnügen reisten.