Kommissarische SPD-Chefin: „Konkrete Beschlüsse sind überfällig“ – Malu Dreyer will mehr Tempo beim Klimaschutz

Das Klimakabinett der Bundesregierung will an dem Tag über ein Gesamtpaket entscheiden, damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht. Es liegen viele Vorschläge auf dem Tisch. Zuletzt regte Bundesumweltministerin Svenja Schulze an, den Einbau von Ölheizungen von 2030 an komplett zu verbieten.