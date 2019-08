Kommissarischer SPD-Vorsitzender: Schäfer-Gümbel: Soli-Abschaffung nur bei höherer Reichen-Besteuerung

Der Konflikt könnte beim Koalitionsausschuss am Sonntag Thema werden. Dann könnte auch eine Verknüpfung mit dem Streit um die Grundrente erörtert werden. Das ist eine geplante Rentenleistung oberhalb des Hartz-IV-Niveaus der Grundsicherung für jene, die mindestens 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben. Ähnlich wie die CDU-Forderung nach vollständiger und nicht nur weitgehender Abschaffung des Solis geht auch die SPD-Forderung nach Einführung der Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung über das hinaus, was beide Seiten im Koalitionsvertrag vereinbart haben. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte am Montag bereits klargemacht: CDU und CSU erwarten für ihre Zustimmung beim Soli von der SPD eine Gegenleistung bei der Grundrente. Beide Seiten stehen dabei drei Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg unter Druck.