Die Situation von Gelsenkirchen, Gladbeck oder Wanne-Eickel dürfte wahrlich nicht angetan sein, den Bewohnern der Braunkohlereviere in Garzweiler, Jänschwalde oder Schkopau besondere Lust auf den bevorstehenden Strukturwandel zu machen. Die im Abschlussbericht der Kohlekommission – ihr offizieller Name lautet euphemistisch Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung – vorgeschlagenen Maßnahmen zur Ansiedlung von Unternehmen sieht Wirtschaftshistoriker Plumpe daher grundsätzlich mit Skepsis: „Der Versuch eine industrielle Struktur durch eine andere, neue dauerhaft ersetzen zu können, ist ein Köhlerglaube.“ Plumpe erinnert an ernüchternde Erfahrungen: „Die Versuche der verschiedenen Regierungen seit den Sechzigerjahren, das Ruhrgebiet zu revitalisieren, waren vergeblich. Die Wiederherstellung einer industriellen Basis, die an frühere Dimensionen erinnert, ist nicht gelungen. Das Opel-Werk in Bochum, Nokia, Fernsehgeräteproduktion, das ist alles wieder untergegangen. Dasselbe gilt für die ehemaligen Kohlereviere im französischen Lothringen, in der Wallonie in Belgien, Nordengland, Nordspanien.“