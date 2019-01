Kommission zum Kohleausstieg Wenn zwei sich streiten, bezahlt der Dritte

Offen ist in dem Papier noch, wann genau das letzte Kraftwerk geschlossen werden soll. Ein genauer Zeitplan und ein Enddatum sollen aber ebenfalls am Freitag entschieden werden. Der Strukturwandel in den Kohleregionen im Rheinland, in Sachsen-Anhalt und in Sachsen soll mit milliardenschweren Mitteln des Bundes unterstützt werden. Im Entwurf ist etwa von der Ansiedlung staatlicher Behörden und Forschungsinstitute in betroffenen Gemeinden die Rede. Beträge für die zu entschädigenden Kraftwerksleistungen und die Subventionen werden in dem Entwurf noch nicht genannt. Diese muss die Kommission noch ebenso festlegen wie das endgültige Enddatum für die energetische Kohlenutzung in Deutschland.