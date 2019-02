 Kommunalwahl: Scheidender Betriebsratschef Hück tritt in Pforzheim für SPD an

PforzheimDer scheidende Porsche-Gesamtbetriebsratschef Uwe Hück wird für die Pforzheimer SPD bei der Kommunalwahl im Mai antreten. Er wurde am Samstag auf dem Listenplatz Eins aufgestellt, teilte ein SPD-Sprecher mit. Hück habe 41 von 46 Stimmen bekommen. Hück hatte am Montag zunächst angekündigt, mit einer eigenen Liste „Pforzheim wird Gewinner“ bei der Kommunalwahl in Pforzheim antreten zu wollen. Damit hätte dem langjährigen SPD-Mitglied der Parteiausschluss gedroht. Bei seiner Rücktrittsankündigung aus dem Betriebsrat bei Porsche war der 56-Jährige am Montag mit seiner Partei hart ins Gericht gegangen.