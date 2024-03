Kommunalwahl Wagenknecht-Partei gründet Saar-Landesverband

22. März 2024 | Quelle: dpa

Sahra Wagenknechts Partei will bei der Kommunalwahl im Saarland in einzelnen Kommunen antreten. Bild: Bild: dpa

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat einen Landesverband im Saarland gegründet. Bei der Gründungsversammlung im saarländischen Merzig wurde zudem ein Vorstand gewählt: An der Spitze stehen die ehemaligen Linken-Landesvorsitzende Astrid Schramm und Randolf Jobst, wie eine Sprecherin des BSW nach der Wahl mitteilte. Das BSW werde bei der Kommunalwahl im Saarland am 9. Juni in einzelnen Kommunen antreten - etwa in Ottweiler und Dillingen.