Kommunen Energiesparverordnungen – kaum Kontrollen, keine Strafen

01. Februar 2023 | Quelle: dpa

Unbeleuchtet bleibt seit einiger Zeit die Fassade des historischen Frankfurter Rathauses. Bild: Bild: dpa

Nachts ist es dunkler in den Städten, in Schwimmbädern und an vielen Arbeitsplätzen bleibt es kühler: Der Bund hat mit Sparvorgaben auf die Energiekrise reagiert. Halten die Kommunen sich an die Regeln?